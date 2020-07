Milan Top News – Conferenza di Pioli, i convocati, l’esclusiva a Caliò

MILAN TOP NEWS – Come ogni sera ecco le notizie più importanti raccolte dalla redazione di PianetaMilan.it la vigilia di Sampdoria-Milan. Giornata importante in casa rossonera. Oggi è stata ufficialmente presentata la nuova maglia che verrà indossata dai rossoneri la prossima stagione e per la prima volta sabato sera contro il Cagliari a San Siro.

Il Milan è poi partito alla volta di Genova dove domani sera affronterà alle 19.30 la Sampdoria. Stefano Pioli ha presentato la gara in conferenza stampa, toccando diversi temi tra cui quello sugli infortunati o sullo stato di forma di Kjaer. Il tecnico emiliano ha poi diramato la lista dei convocati per domani.

Sul fronte mercato, ecco la nostra esclusiva al giornalista argentino Franco Caliò di TyC Sports che ci ha parlato del futuro di Bustos, di Biglia e tanto altro.

