Pioli sugli infortunati: “Stanno tutti bene: ok Castillejo, Paqueta e Duarte”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA) alla vigilia di Sampdoria-Milan, gara della 37^ e penultima giornata del campionato di Serie A 2019-2020.

Interpellato dai cronisti presenti sulla situazione di quei giocatori del Milan, che negli ultimi giorni, erano infortunati, Pioli ha detto: “Stanno tutti bene. Spezzone per Samu Castillejo, ha perso solo due settimane. Sarà disponibile, come Lucas Paqueta e Léo Duarte. Malgrado assenze di Andrea Conti ed Alessio Romagnoli, arriviamo bene per domani sera”. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI PIOLI IN CONFERENZA >>>

