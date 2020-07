PM – Sampdoria-Milan, Pioli: “Ultimo sforzo. Rinnovi e futuro? Vi spiego”

Finisce qui la conferenza stampa di Stefano Pioli. Ecco tutte le sue dichiarazioni:

Sugli elogi a Pioli dei calciatori: “Siamo tutti fortemente dalla parte del Milan”.

Sui rinnovi di Donnarumma, Ibrahimovic e Calhanoglu: “La ripresa del prossimo campionato è vicina, nell’agenda del club c’è di mettere in chiaro certe situazioni. Ci incontreremo tutti la settimana prossima, a campionato finito”.

Sugli infortunati: “Stanno tutti bene. Spezzone per Castillejo, ha perso solo due settimane. Sarà disponibile, come Paquetà e Duarte. Malgrado assenze di Conti e Romagnoli, arriviamo bene per domani sera”.

Sui preliminari di Europa League: “La data del raduno è chiara, cambierà nettamente il nostro mese di settembre. Se la Serie A inizia il 12 settembre, poi in questo mese ci saranno 3 partite di preliminari. Preparazione limitata, ma giocare tanto significa migliorare. Se li giocheremo, ci faremo trovare pronti”.

La lotta per il quinto posto con la Roma: “Non ho sfera di cristallo. Noi giochiamo prima di loro. Possiamo sperare solo vincendo contro la Samp. Conosciamo le nostre qualità e le difficoltà della sfida di Genova. Devo chiedere ultimo sforzo ai miei giocatori”.

Su Simon Kjaer e gli automatismi in difesa: “Ci sono delle conoscenze, modo di stare in campo, lavoro e qualità dei giocatori. Kjaer sta facendo molto bene, ha dato un contributo importante. Ora la squadra conosce certe situazioni, e le interpreta bene”.

Sulla presentazione della nuova maglia, con richiamo alla città (stilizzata la Galleria Vittorio Emanuele): “Se mi piace? L’ho vista ieri indossata da Kjaer, indossata è molto bella. Richiama storia del club e città, la indosseremo contro il Cagliari. Speriamo ci possa riportare ai successi che sono stati ottenuti in passato”.

Su Zlatan Ibrahimovic e i miglioramenti al Milan: “Tecnico-tattico sul campo, ci ha dato nuove soluzioni. Presenza fisica in area, ma anche tecnica e di rifornimento ai compagni. Gioca tra le linee, porta via i centrali avversari. Poi personalità e spessore, ha dato una spinta decisiva”.

Sui giorni di riposo tra Samp e Milan: “Due giorni di riposo per noi? Venivamo da un filotto, abbiamo giocato continuamente. Ci è capitato di riposare meno degli altri. Abbiamo fatto il programma giusto, ci presentiamo bene, ma lo farà anche la Samp”.

Sul quinto posto: “Ci crediamo, dobbiamo fare più punti possibili. Quando devi rincorrere, non dipende solo da te. Pensiamo alle difficoltà di domani, tattiche soprattutto, serve lucidità e precisione tecnica. Facciamo tre punti, poi pensiamo agli avversari”.

Sulla fluidità offensiva in zona gol: “Il dato più importante è questo. Le occasioni le abbiamo sempre create, all’andata creato tanto e subito ripartenze. Sono cambiati interpreti e modo di stare in campo. Cambiata convinzione e fiducia in noi stessi. Dobbiamo continuare su ritmo e media punti, sarebbe un buon viatico per la prossima stagione”.

Sulla classifica del girone di ritorno: “Sicuramente dà stimoli, ma ci sono due partite da giocare. Affrontiamo ogni partita con concetrazione, convinzione e rispetto. Bisogna stare dentro il match dall’inizio alla fine. La Samp sta molto bene, fisicamente e gioca seranemente, Ranieri ha fatto un ottimo lavoro come sempre in carriera. Pensiamo a domani, poi il 2 agosto è vicino e potremo fare le valutazioni precisi su stagione e risultati. La prossima stagione dovremo fare un consolidamento dei risultati che stiamo ottenendo da gennaio”.

Sulla sfida contro la Sampdoria, dopo le buone prestazioni recenti dei rossoneri: “Siamo rimasti soddisfatti contro l’Atalanta, avversario di livello alto, giocato pallone su pallone, con intensità e fisicità dei nostri avversari.. Periodo molto faticoso e dispendioso, siamo stati squadra dall’inizio alla fine”.

Come di consueto, la conferenza stampa di Stefano Pioli a Milanello inizierà alle ore 14:00.

ULTIME NOTIZIE LIVE MILAN – Domani sera, alle ore 19:30, si disputerà, allo stadio ‘Luigi Ferraris‘ di Genova, la sfida Sampdoria-Milan, gara valida per la 37^ e penultima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Oggi, intanto, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero Stefano Pioli introduce, in conferenza stampa, i temi principali della partita contro i blucerchiati di Claudio Ranieri, già salvi con vari turni d’anticipo. Restate su ‘PianetaMilan.it‘ per non perdervi neanche una dichiarazione in diretta di mister Pioli!

