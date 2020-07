Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: strada in discesa. Le ultime

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – In occasione dell’imminente incontro con Mino Raiola, il Milan parlerà, oltre che del rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic, anche del prolungamento dell’accordo che lega il portiere Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, al club di Via Aldo Rossi.

Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, la strada, per il rinnovo di Donnarumma, sembra essere in discesa. La situazione è fluida: si va verso un prolungamento del contratto per altre due stagioni, fino al 30 giugno 2023, con la conferma dell’ingaggio di 6 milioni di euro netti.

In più, però, ci sarà un vantaggioso bonus di 2 milioni di euro per Donnarumma nel caso il Milan, nella stagione 2020-2021, vinca lo Scudetto. GUARDA QUI LE FOTO UFFICIALI DELLA NUOVA MAGLIA DEL MILAN >>>

