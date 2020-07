Milan, Ibrahimovic presenta la nuova maglia: ad ore l’incontro per il rinnovo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come fatto notare, in un lancio, dall’agenzia di stampa ‘ANSA‘, c’è anche l’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, tra i testimonial della nuova prima maglia del Milan per la stagione 2020-2021, la cui presentazione è avvenuta questa mattina in un video pubblicato da A.C. Milan e PUMA sui rispettivi canali social ufficiali.

Nelle prossime ore, ha proseguito ‘ANSA‘, è previsto, d’altronde, un incontro tra la dirigenza del club di Via Aldo Rossi e Mino Raiola, procuratore sportivo, per gettare le basi per il rinnovo di contratto dello stesso Ibrahimovic, nonché del portiere Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, entrambi, come noto, assistiti da Raiola. La presenza di Ibra come testimonial per la nuova maglia, però, è un indizio sulla volontà di proseguire insieme.

Gli altri testimonial del Milan per la nuova prima maglia sono capitan Alessio Romagnoli, poi Theo Hernández e Hakan Çalhanoglu. La nuova prima maglia debutterà in occasione di Milan-Cagliari, ultima gara di Serie A a ‘San Siro‘ per questa stagione. GUARDA QUI LE PRIME FOTO UFFICIALI DELLA NUOVA MAGLIA DEL MILAN >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓