Ibrahimovic e Donnarumma vogliono il Milan: Raiola grande regista

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, sono cambiati gli equilibri al Milan. Dopo la conferma di Stefano Pioli, infatti, alcune porte che sembravano chiuse si stanno incredibilmente aprendo.

L’esempio principale è quello di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante sembrava avviato verso un ritorno in Svezia, anche perchè aveva manifestato a chiare lettere il suo disappunto per quanto stava accadendo in società e per la scelta di Ralf Rangnick, ma ora le cose sono cambiate proprio con la conferma di Pioli, con cui ha stabilito un ottimo rapporto. E’ chiaro, però, che con Ibrahimovic bisogna trovare anche un accordo economico, che potrebbe essere raggiunto attraverso l’inserimento di alcuni bonus. Zlatan ovviamente vuole essere protagonista anche in campo e non accetterà un ruolo marginale nella squadra della prossima stagione.

In primo piano anche il rinnovo di Donnarumma. Oltre al nodo ingaggio, c’è anche quello della durata e quello della clausola eventualmente da legare al prolungamento. Il regista di questi due rinnovi (forse anche quello di Bonaventura) è Mino Raiola. L’agente ha diversi giocatori rossoneri e dunque proprio per questo potrebbe essere più facile trovare un accordo, visto che i rapporti con Maldini e Massara sono buoni. Anche se con Mino non si può mai sapere… INTANTO IL MILAN VUOLE UN DIFENSORE, CONTINUA A LEGGERE >>>