Calciomercato Milan – Milenkovic, l’agente spinge per portarlo in rossonero

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fornisce alcuni aggiornamenti su Nikola Milenkovic, difensore centrale della Fiorentina.

Commisso, presdente della viola, non ha più un rapporto privilegiato con l’agente Fali Ramadani, e questo potrebbe riflettersi sul futuro di Milenkovic. Stiamo parlando di uno difensori più interessanti del panorama europeo, ma la vera domanda è: dove giocherà nella prossima stagione? Il serbo ha un contratto in scadenza nel 2022, così come Federico Chiesa. La Fiorentina ha già pensato a un allungamento per altri due anni, proponendo anche di inserire eventualmente una clausola rescissoria abbordabile, ma il tutto verrà discusso al termine della stagione.

Milenkovic resterebbe pure a Firenze, ma, secondo quanto scritto dalla rosea, Ramadani avrebbe già intavolato una trattativa con il Milan per il centrale viola. Il club toscano, per lasciar andare il difensore, chiede 50 milioni di euro senza contropartite tecniche. I rossoneri, invece, vorrebbero inserire almeno un calciatore (Paqueta) per abbassare il prezzo del cartellino. Vedremo cosa succederà, ma attenzione anche all’ipotesi Premier League. INTANTO OGGI CI SARA’ UN INCONTRO MOLTO IMPORTANTE CON RAIOLA, CONTINUA A LEGGERE >>>