La mattinata del mondo rossonero si apre con un fitto intreccio di strategie industriali, clamorosi amarcord e caldissimi scenari di calciomercato che ridisegnano le prospettive del club. In queste ore, l'universo del Milan è stato scosso dalle dirompenti analisi di Gerry Cardinale e dalle storiche confessioni televisive dell'ex idolo Alexandre Pato, mentre le parole del leggendario vice-allenatore Mauro Tassotti e l'annuncio sul futuro del fuoriclasse Luka Modrić continuano a infiammare il dibattito a Milanello. Sotto la gestione tecnica di Rúben Amorim, il Diavolo si prepara ad affrontare la ripresa della Serie A e della Champions League non solo sul rettangolo verde, ma anche dietro le scrivanie, dove gli scout di Via Aldo Rossi hanno messo nel mirino il talento inglese Alex Scott del Bournemouth. Una mattinata - quella di oggi mercoledì 7 ottobre 2026 - ricca di spunti editoriali che tracciano la nuova linea guida della società: ecco a voi le 'Top News' selezionate e analizzate da 'PianetaMilan.it'.

Gerry Cardinale a "Il Sole 24 Ore": il parallelismo tra la Serie A e Hollywood

Il numero uno del fondoe proprietario del Milan dal 2022 - Gerry Cardinale - ha concesso, analizzando la recente e storica fusione cinematografica tra Skydance e Warner Bros. Discovery che lo ha visto protagonista come architetto industriale. Cardinale non ha perso l'occasione per lanciare un severo monito all'intero sistema della Serie A e al Milan stesso, tracciando un crudo parallelismo con le dinamiche commerciali dello spettacolo americano.

Secondo il manager statunitense, il calcio italiano si trova oggi in una situazione di pericoloso stallo culturale del tutto simile alla crisi vissuta in passato da Hollywood, adagiatasi sui propri successi storici fino a farsi travolgere dall'avvento tecnologico di Netflix. La ricetta di Cardinale per scacciare la pigrizia e la resistenza ai cambiamenti prevede un'immediata iniezione di intrattenimento moderno all'interno del prodotto sportivo, l'unico veicolo finanziario in grado di generare i ricavi necessari per competere ad armi pari con i colossi della Premier League.

Alexandre Pato a Radio TV Serie A: "Non volevo lasciare il Milan"

Dalle strategie finanziarie alle corde dell'emozione rossonera: la mattinata è stata impreziosita dalle confessioni di, ospite della prima puntata stagionale della rubrica Storie di Serie A su. L'ex attaccante brasiliano, che in via Aldo Rossi ha scritto pagine indelebili vincendo lo Scudetto del 2011, ha aperto il cassetto dei ricordi

Il "Papero" ha confessato a cuore aperto che la sua reale intenzione era quella di legarsi a vita ai colori del Diavolo e che si sarebbe fiondato nuovamente a Milano in qualsiasi momento successivo. Pato ha sottolineato come all'epoca del suo trasferimento la dirigenza gli fece credere che la cessione fosse l'unica via percorribile, spingendolo ad accettare l'addio contro la sua stessa volontà. Un rimpianto storico che ha immediatamente scatenato la commozione e la nostalgia della tifoseria sui canali social.

Mauro Tassotti a "La Gazzetta dello Sport": l'identità europea come base

A blindare l'autorevolezza tecnica della rassegna mattutina intervengono le dichiarazioni rilasciate dasulle colonne de La Gazzetta dello Sport. Lo storico difensore ed ex allenatore in seconda del Milan degli Invincibili ha analizzato l'attuale momento della squadra sotto la guida di Rúben Amorim, tracciando la rotta per i prossimi impegni autunnali.

Secondo Tassotti, il Milan non può prescindere dalla propria vocazione internazionale: la qualificazione in Champions League deve rimanere l'obiettivo base del club, quello minimo, per storia e blasone. L'ex vice di Carlo Ancelotti - oggi collaboratore tecnico del Milan Futuro - ha promosso l'impatto del nuovo allenatore portoghese, pur evidenziando la necessità di trovare una maggiore continuità difensiva per gestire al meglio le rotazioni in un organico atteso da un calendario che prevede una partita ogni tre giorni fino alla nuova sosta Nazionali di novembre.

Luka Modrić allontana il ritiro: "Sto bene, voglio continuare a giocare"

L'altro grande pilastro mediatico riguarda il futuro di. Il Pallone d'Oro 2018, fresco reduce dagli impegni in Nations League con la maglia della Croazia, ha rilasciato dichiarazioni spiazzanti ai microfoni dell'emittente spagnola Cadena Cope in merito alla possibilità di appendere gli scarpini al chiodo al termine della stagione attuale.

Nonostante il suo contratto con il Milan scada il 30 giugno 2027, il fuoriclasse di Zara ha confessato di avere ancora intatte le motivazioni, l'ambizione e l'energia fisica per calcare i campi di gioco. Modrić ha spiegato di voler valutare le proprie condizioni mese dopo mese, ascoltando le risposte del proprio corpo, senza precludere un clamoroso prolungamento dell'attività agonistica anche oltre il 2027. Un'ottima notizia per Amorim, che si gode l'eterna giovinezza del suo regista.

Calciomercato Milan: assalto ad Alex Scott del Bournemouth per il post-Modrić

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Le clamorose parole del fuoriclasse croato non frenano però la pianificazione della dirigenza sul fronte del calciomercato. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte, gli osservatori rossoneri stanno monitorando con estrema attenzione i progressi di, centrocampista classe 2003 di proprietà delin Premier League.Il giovane mediano inglese, valutato circa 50 milioni di euro e già entrato stabilmente nel giro della Nazionale maggiore sotto la guida di Thomas Tuchel, viene identificato dagli esperti di mercato come il profilo ideale per raccogliere l'eredità tecnica a lungo termine nel centrocampo del Diavolo. Il giocatore ha recentemente espresso il desiderio di confrontarsi stabilmente con il palcoscenico della Champions League, rifiutando le prime proposte di rinnovo con i "Cherries"., nonché l'interesse del Real Madrid, ma il Milan intende far valere la centralità del proprio progetto tecnico per anticipare la concorrenza internazionale in vista delle prossime sessioni di mercato.