Milan, Thiaw: da titolare a quarta scelta in difesa. Quale futuro lo attende?

Milan, Paulo Fonseca sta preparando la squadra per la prossima partita in Serie A: dopo la sosta i rossoneri ospiteranno a San Siro l'Udinese, tra le sorprese di questo inizio di stagione. Molti giocatori non sono al momento disponibile per l'allenatore portoghese. Sono infatti tanti i titolari del Milan impegnati con le Nazionali in giro per il Mondo. Nonostante questo, Fonseca può lavorare con tanti giocatori che hanno bisogno di dare una sferzata alla propria stagione. Tra questi c'è certamente Malick Thiaw. Il difensore tedesco, che sembrava essere un titolare fisso della squadra, è passato lentamente a terza opzione, fino a diventare la quarta dopo l'arrivo in estate di Pavlovic.