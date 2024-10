Milan, pochi minuti per Pavlovic? Gabbia e non solo: il parere di Marchetti

Luca Marchetti, esperto di calciomercato, ha scritto per TMW un editoriale in cui fa il punto tra i migliori acquisti reparto per reparto e tra i peggiori acquisti, o almeno quelli che per ora stanno deludendo. Ecco il suo parere su Pavlovic: il difensore del Milan, dopo un ottimo inizio personale, sta faticando a trovare minuti visto le ottime partite di Matteo Gabbia. Ecco il parere di Marchetti sul serbo.