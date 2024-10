Bayer Leverkusen-Milan, Marchetti su Fonseca e il lavoro degli attaccanti

Il parere su Rafa

"Leao in queste ultime partite è sembrato più all’interno di questa progettualità, sicuramente meglio di quanto visto nel famoso cooling break di cui si è tanto parlato. Per giocare con i quattro attaccanti serve sacrificio, Abraham e Morata fanno un lavoro straordinario, Pulisic sembra indemoniato e anche Leao è più inserito. Per sostenere questi giocatori devi correre tanto, prima potevi pensare di fare una corsa in meno con Loftus-Cheek. Quei cartelloni con scritto coraggio in tutte le lingue del mondo non so se siano una stupidaggine, ma ti fanno capire che approccio vuole avere l’allenatore". LEGGI ANCHE: Milan, le mosse di Fonseca, Gabbia e non solo. Parla Adani