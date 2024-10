Milan, le mosse di Fonseca. Svolta Gabbia? Non solo. Parla Adani

Milan, Adani: "Fonseca? Una cosa non verrà mai assimilata in Italia. Gabbia..."

"Abbiamo banalizzato la scorsa settimana il modo in cui Fonseca ha cambiato la squadra incidendo nella partita più importante e anche quella più difficile, sia per l’avversario che per il momento, che era il derby. Lui chiaramente conferma questa struttura, dà continuità e vince bene, vince veloce, in pochi minuti fa tre gol al Lecce. Ricordate le prime partite del Milan, quando subiva tanto, qual era il giocatore più forte dietro, pur subendo? Pavlovic. Lui lascia il posto al più intelligente che è Gabbia. Il più forte lascia spazio al più intelligente, che gli organizza una linea che sicuramente per formazione calcistica dell’allenatore concederà; perché lui dichiara di voler giocare nell’altra metà campo, avere un calcio posizionale. C’è una ricerca che, non dico a livello mentale, a livello culturale, non verrà mai assimilata in Italia qua lo dico e qua lo nego. Se fa cinque vittorie e ne perde una la prima cosa che diranno in sala stampa è che non si può difendere così, troppo alti e che bisogna proteggere il risultato. Lui cerca il possesso, il dominio, cerca di vivere nell’altra metà campo, cerca linee di gioco, varianti continue e costanti. Questo è il modo con cui il Milan ha aggredito le difficoltà guidato dal suo allenatore". LEGGI ANCHE: Bayer Leverkusen-Milan, segui in live la Youth League!