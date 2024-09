Milan, Adani: "Fonseca ha vinto senza Leao". Poi fa un paragone cinematografico

"Alla faccia di tutti gli scettici che lo avevano già seppellito, come Uma Thurman in Kill Bill quando era nella bara inchiodata sotto terra. Per tutti era finito. Fonseca, in maniera lucida e coraggiosa, con la voglia di morire calcisticamente con le sue idee, si è presentato nel derby nettamente sfavorito ma con un po’ di cose interessanti. Prima cosa: il sistema di gioco ultraoffensivo, con le due punte. Ha portato tutti a spasso, se fa una cosa anche forzata è perchè è dentro le possibilità che per lui possa funzionare. Seconda cosa: Reijnders nei due di centrocampo. Terza cosa: gioca Gabbia. Uomo del match. Sicuro nelle letture, puntuale, concentrato, umile, tenace. Quarta cosa: ha sostituito Leao all’87’, vincendo con lui in panchina. E’ riuscito a portare a casa la partita togliendo, e non abboccando, alla cosa più importante che ha l’Inter, ovvero il passaggio e lo smarcamento. Il Milan ha concesso solo il cambio campo, non c’era possibilità di andare tra le linee".