L'ex attaccante e dirigente Francesco Totti ha parlato a Sky Sport della giornata della Champions League . 'Er Pupone' ha detto la sua anche sulla sfida tra Bayer Leverkusen e Milan e in particolare ha speso bellissime parole per Paulo Fonseca , allenatore rossonero. Ecco le sue parole.

Bayer Leverkusen-Milan, Totti: "Fonseca? Ha messo tutto in riga. Grande allenatore"

"Mi aspetto una partita aperta, si affrontano due grandi squadre. Il Leverkusen ha fatto lo scorso anno in maniera strepitosa, il Milan è rinato in queste ultime due partite. Il derby ha dato una marcia in più e caricato i giocatori, che affronteranno la sfida nel migliore dei modi. In Champions se non dai tutto fai brutte figure".