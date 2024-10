Bayer Leverkusen-Milan , 2^ giornata della Champions League 2024-25 . Paulo Fonseca , come scrive 'La Gazzetta dello Sport', punta alla partita perfetta. Il punto non sarà solo in difesa, perché anche il non subire gol, non porterà alla vittoria. Il portoghese cerca il palleggio offensivo anche a un livello più alto della Serie A. In Champions League si alza inevitabilmente l'asticella. L'assenza probabile di Alvaro Morata dal primo minuto potrebbe mettere il bastone tra le ruote al piano dell'allenatore, ma Fonseca vuole giocarsi le sue chance, anche in Europa.

Bayer Leverkusen-Milan, senza Morata si cambia: il piano di Fonseca

Al posto di Morata, si legge, dovrebbe giocare Loftus-Cheek. Con l’inglese sarà più complicato in fase di non possesso schierare il 4-2-4 che va a impedire la costruzione avversaria. Fonseca dovrà variare un tema che ha tolto il gioco dell'Inter. Probabile che si punti sempre sul pressing, ma tornando indietro velocemente per non lasciare spazio. Perché con Fofana in campo il Milan ha trovato equilibrio, ma non può lasciarli tutte le responsabilità sulle spalle. Il Bayer Leverkusen costruisce con i tre difensori più i due centrocampisti centrali e in particolare Xhaka ha il compito di azionare il gioiello Wirtz. Per questo Fonseca chiede la difesa perfetta: si dovrà mettere in difficoltà il palleggio dei tedeschi per evitare occasioni da gol. Il diktat sarà sempre difendersi tenendo il pallone. Abraham avrà il compito di creare gli spazi che solitamente “apre” Morata, per gli inserimenti di Theo, Leao e dei centrocampisti.