Prima pagina Corriere dello Sport: “Totti: ‘Io, Del Piero e Maldini scomodi’”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le dichiarazioni di Francesco Totti, ex capitano e leggenda della Roma, che afferma di non essere mai stato cercato da Dan e Ryan Friedkin per un eventuale ritorno in società con un ruolo dirigenziale. Personaggi come lui stesso, Alessandro Del Piero per la Juventus e Paolo Maldini per il Milan sono definibili 'scomodi e ingombranti'.