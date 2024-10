Bayer Leverkusen-Milan, Pastore: “Fonseca la genialata con Morata, ma…”

Bayer Leverkusen-Milan, i dubbi di Pastore: Morata può reggere in questo modo?

"Il Milan ha iniziato a pensare che questo 4-2-3-1, grazie all'attitudine di Morata, stia dando qualche frutto. Contro il Leverkusen non ci sarà Alvaro, e servirà dimostrare la crescita della difesa, frutto di Fofana e della mentalità della squadra, compreso Leao. Il derby vinto ha fatto iniziare la stagione del Milan. Leverkusen e Fiorentina sono due prove molto importanti per i rossoneri. Va dato atto a Fonseca, che era a un passo dall'esonero, che ha tirato fuori una genialata. Morata quasi regista, pressava a tutto campo. Uno sforzo fisico importante anche contro il Lecce. Bravo Fonseca a convincerlo, ma mi viene difficile pensare che possa reggere 5/6 mesi così". LEGGI ANCHE: Probabili formazioni, Bayer Leverkusen-Milan: tre cambi per Fonseca