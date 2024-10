Franco Ordine, noto giornalista, ha parlato di Bayer Leverkusen-Milan per 'Il Corriere dello Sport'. Pavlovic, Fonseca e non solo. Le parole

Bayer Leverkusen-Milan , 2^ giornata della Champions League 2024-25 . I rossoneri di Fonseca devono riprendersi dopo il brutto ko interno contro il Liverpool. Franco Ordine , noto giornalista, ha parlato proprio della sfida per 'Il Corriere dello Sport'. Pavlovic, Fonseca e non solo . Tanti i temi toccato dal noto opinionista. Ecco il suo parere.

Milan, Ordine: "Qualificazione? Ecco cosa seve. Cambio tattico e un'esclusione..."

"L’incipit è stato disastroso proprio come in campionato, al cospetto di uno dei giganti del calcio europeo, il Liverpool. Il Milan ha quasi zero possibilità di chiudere tra le prime otto e può inseguire l’eventuale successivo ballottaggio a condizione di guadagnare un punticino tra Leverkusen e Madrid con l’impegno di fare il pieno dei tre punti nelle sfide contro Bruges, Zagabria, Girona, Slovan e Stella Rossa. È una missione possibile? La prima autorevole risposta la troveremo questa sera con una visita alla fortezza della BayArena. Di sicuro questo tipo di prova deve passare attraverso qualche ritocco allo schieramento ultra offensivo (4-2-gol) per evitare che la squadra resti divisa in due blocchi".