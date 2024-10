Per Pavlovic, quindi, si sono prefigurate quattro esclusioni di fila tra Serie A e Champions, contro Inter, Lecce, Bayer Leverkusen e Fiorentina. Tante, per un giocatore apparso subito affidabile e pronto a lottare per la maglia del Milan. Fonseca ha spiegato che il serbo avrebbe avuto la sua opportunità. Aggiungendo, però, come per una squadra alla ricerca di continuità sarebbe stato meglio cambiare il meno possibile.