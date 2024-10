Critica al Milan: “Kalulu è diventato un colpaccio di mercato. E Maldini …”

Ugualmrnyr, il figlio d'arte, Daniel Maldini , oggi anche convocato in Nazionale, è stato lasciato andare con troppa fretta. La Repubblica sostiene che a confronto con altri giocatori presenti in rosa come Okafor o Chukwueze , Maldini non sembrerebbe inferiore. Questa constatazione getta ulteriori ombre sulla decisione di cederlo, facendo sorgere interrogativi sulla lungimiranza della dirigenza rossonera.

La capacità di un club di saper vendere i propri talenti è fondamentale non solo per la gestione economica, ma anche per costruire una squadra competitiva. Per il Milan, che storicamente ha puntato su giovani promettenti, la vendita di Kalulu e Maldini potrebbe rivelarsi un errore strategico.