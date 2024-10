Leonardo, ex allenatore e dirigente del Milan, ha parlato anche della situazione in casa del Diavolo. Ibrahimovic, Fonseca e non solo

11 ottobre 2024

Ospite al 'Festival dello Sport', evento organizzato da 'La Gazzetta dello Sport' dal 10 al 13 ottobre 2024, Leonardo, ex allenatore e dirigente del Milan, ha parlato anche della situazione in casa del Diavolo. Ibrahimovic, Fonseca e non solo. Ecco le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com.

Le favorite per lo Scudetto — "Il campionato italiano è così difficile e aperto. L’Inter è la campione in carica e quello conta, perché c’è una sequenza da tanti anni con lo stesso allenatore, gli stessi giocatori e lo stesso progetto: questo dà stabilità. Il Napoli sta dimostrando che è in crescita e Conte dà una spinta importante, è un motivatore. Il Milan lo vedo un po’ più in difficoltà, sta cercando una nuova identità con qualche problema e forse a oggi per vincere è più distante".