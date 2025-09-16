Milan, Saelemaekers ha caratteristiche uniche: ecco perché è un perno

Milan, Saelemaekers continua con il suo inizio di stagione davvero molto importante. L'esterno belga è stato costantemente tra i migliori in campo (insieme a Modric) e anche con il Bologna la sua presenza si è sentita molto. Non è un caso che l'assist decisivo della partita sia partito dal suo piede. Un'azione che ha fatto parlare per il primo gol in rossonero di Modric, ma il lavoro di Saelemaekers è stato fatto passare fin troppo in cavalleria. Il belga fa un passaggio preciso, rasoterra, pronto ad essere messo in porta. Ma la giocata principale è quella che fa prima: aspettare e non buttare una palla al centro tanto per. L'esterno ha aspettato Modric e l'ha trovato alla grande.