Milan, Saelemaekers ha caratteristiche uniche: ecco perché è un perno
Milan, Saelemaekers è diventato subito un perno fondamentale del 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Il belga ha qualità molto importanti. Ecco l'analisi
Emiliano Guadagnoli
Milan, Saelemaekers continua con il suo inizio di stagione davvero molto importante. L'esterno belga è stato costantemente tra i migliori in campo (insieme a Modric) e anche con il Bologna la sua presenza si è sentita molto. Non è un caso che l'assist decisivo della partita sia partito dal suo piede. Un'azione che ha fatto parlare per il primo gol in rossonero di Modric, ma il lavoro di Saelemaekers è stato fatto passare fin troppo in cavalleria. Il belga fa un passaggio preciso, rasoterra, pronto ad essere messo in porta. Ma la giocata principale è quella che fa prima: aspettare e non buttare una palla al centro tanto per. L'esterno ha aspettato Modric e l'ha trovato alla grande.

Milan, Saelemaekers è un giocatore che cercano tutti: ecco le sue qualità uniche

Nel 3-5-2 di Allegri, Saelemaekers è un perno praticamente insostituibile, non tanto per le alternative che ha Allegri, ma per le qualità e le caratteristiche del belga. Alexis è un giocatore che ora cercano tutti: può giocare da quinto di centrocampo dando tanta sostanza in fase difensiva e un supporto fondamentale alla difesa.

In attacco, invece, ha tanta qualità, visione, dribbling e velocità. Poche squadre hanno degli esterni con tutte queste caratteristiche insieme. Per questo Allegri se l'è tenuto stretto da quando è tornato al Milan.

