Rossoneri in Nazionale: oggi scontro Morata-Pavlovic. In campo anche …

Diversi giocatori del Milan hanno scelto di rimanere in giro per il mondo, rispondendo alle convocazioni delle loro nazionali. Scopriamo chi

Mentre l’attività dei club si ferma, diversi giocatori del Milan hanno scelto di rimanere in giro per il mondo, rispondendo alle convocazioni delle loro nazionali dopo la trasferta di Firenze. Questo periodo di sosta è un’opportunità importante per i calciatori di mettere in mostra il proprio talento a livello internazionale, partecipando a competizioni come la Nations League, le qualificazioni per la Coppa d'Africa e il Mondiale 2026, oltre a diverse amichevoli.