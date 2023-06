Milan, preso Romero. Loftus-Cheek day e occhio al centrocampo | News

Mattina ricca di notizie a tinte rossonere. Il Milan ha trovato l'accordo con Luka Romero, calciatore svincolato dopo l'esperienza alla Lazio. Giornata di visite mediche per Ruben Loftus-Cheek, mentre attenzione a possibili colpi in entrata per rinforzare il centrocampo. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.