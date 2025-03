Milan, ricordi Flamini? Dal calcio ai tavoli con Ursula von der Leyen

Mathieu Flamini, ex calciatore del Milan, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha deciso di dedicarsi alla propria attività green. Il francese, infatti, è diventato miliardario grazie alla sua GfBiochemicals, con cui ha a che fare con l'acido levulinico, che "può aiutare a diminuire le emissioni di monossido di carbonio. È un acido che ha un enorme potenziale perché reagisce esattamente come il petrolio e, quindi, lo può sostituire. Il cambiamento climatico è uno dei grandi problemi del nostro tempo". Negli ultimi tempi, come da lui stesso dichiarato in un post pubblicato su 'X', ha avuto l'occasione di sedere al tavolo con Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea. Ecco, dunque, le sue parole.