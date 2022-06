Milan a RedBird Capital, la struttura dell’operazione | News

A pochi giorni dalla conclusione dell'acquisto del Milan da parte di RedBird Capital spuntano ulteriori dettagli sull'operazione

RedBird avrebbe già raccolto 600 milioni di euro ed è pronto a raccoglierne altri 300 per un totale di 900 milioni di euro, ovvero una cifra molto vicina alla valutazione del Milan da 1.2 miliardi. Dunque mancano 300 milioni che saranno un vendor loan, cioè un prestito da parte del venditore, in questo caso Elliott. Inizialmente si pensava che questo prestito dovesse ammontare a 600 milioni, ma avendo trovato gli altri 300 milioni dal fundraisng, il venditore dovrà metterne solamente la metà. Negli ultimi giorni si è parlato molto del tasso d'interesse di questo prestito. Secondo 'Il Sole 24 Ore' di base sarà al 7%, ma ci sarà un ulteriore 8% di tipo Pik, che sta per 'payment in kind', cioè pagabile a scadenza.