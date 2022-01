Milan, raggiunti un milione di iscritti al proprio canale Youtube | News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan comunica di aver raggiunto un milione di iscritti sul proprio canale YouTube

Il raggiungimento del milione di iscritti sul canale YouTube riflette gli sforzi intrapresi dal Club nel suo percorso di innovazione e digitalizzazione, che ha trovato un momento fondamentale lo scorso anno con il lancio dei nuovi Studios, importante asset per il Club per la produzione interna di contenuti multimediali proprio per i diversi canali rossoneri. In questo percorso, il Milan è infatti sbarcato sulle piattaforme social più di tendenza negli ultimi due anni e mezzo per riuscire a comunicare ed ingaggiare in modo più efficace con gli oltre 500 milioni di tifosi rossoneri nel mondo. Tra queste TikTok e la piattaforma cinese di short video Kuaishou – lanciata nel dicembre 2021, portando a ben otto piattaforme social la propria presenza sul mercato cinese – ma soprattutto il proprio canale Twitch, attualmente il più seguito tra quelli delle squadre di Serie A e tra i migliori considerando anche tutti i competitor europei. Inoltre, i rossoneri hanno dato vita ad AQM, la propria squadra di eSports in partnership con QLASH, e stretto collaborazioni con realtà che incarnano perfettamente la volontà del Club di connettersi con i propri tifosi in maniera innovativa quali Google, Apple e Tidal. Grazie anche a tutte queste iniziative, il Milan è risultato il brand più forte di tutta la Serie A secondo uno studio pubblicato questo dicembre da YouGov, autorevole società di ricerche e analisi di mercato.