Adrien Rabiot, dopo la grande stagione passata (6 gol e 4 assist in campionato), si sta confermando come giocatore chiave nel Milan. Il tecnico Ruben Amorim non può fare a meno di lui. Cinque presenze su cinque in campionato; dopo essere subentrato nelle prime due uscite in Serie A, dato il ritardo di condizione, l'allenatore l'ha sempre schierato titolare.

Nelle partite giocate, ha alternato il ruolo di mediano con quello di trequartista. Ha risposto in modo positivo in entrambe le posizioni, siglando anche 2 gol e 2 assist. Il Milan fa grande affidamento sul francese; chiavi del centrocampo in mano e possibile rinnovo in arrivo per il leader del centrocampo rossonero.

Le soluzioni tattiche con Rabiot

Rabiot in queste prime partite è stato impiegato da Amorim in diversi ruoli. L'allenatore ha dichiarato che non ha intenzione di assegnare un ruolo fisso al francese; l'ex tecnico dello United vuole sfruttare le abilità e la duttilità del giocatore per potersi adattare alla partita e alla squadra che deve affrontare.

Rabiot da trequartista di destra ha dato delle sensazioni positive; è un giocatore che ha tecnica, tiro dalla distanza e propensione al gol. Avvicinandolo alla porta si riescono a sfruttare meglio le sue doti offensive; grazie al lavoro spalle alla porta di Ramos, Rabiot può inserirsi negli spazi centrali liberati proprio dal numero nove e concludere verso la porta. Un altro aspetto positivo di vedere Rabiot in quel ruolo è quello di sfruttare la sua fisicità in area di rigore; con Amorim arrivano tanti cross pericolosi dei quinti, basta pensare al gol segnato dall'ex Juve contro il Torino nella prima giornata.

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Da mediano nel 3-4-2-1, invece, Rabiot si è dimostrato un giocatore totale. Il francese è uno dei migliori al mondo nell'operare la doppia fase; grazie alle sue leve lunghe e alla potenza delle sue gambe, può ribaltare l'azione da un'area all'altra in pochi secondi. Queste caratteristiche nel gioco di Amorim calzano a pennello, una squadra che fa del suo pane il pressing e la riaggressione; Rabiot da mediano può alzare il baricentro della squadra e mettere in difficoltà i centrocampisti avversari con un pressing forsennato. Un altro motivo a favore di vedere Rabiot impiegato a centrocampo è la costruzione della rosa del Milan; sulla trequarti Amorim ha molte alternative. In mediana, invece, oltre al francese Rabiot, come certezza c'è solamente Modric, che data l'età non potrà giocare tutte le partite in stagione, oltre a loro ci sono profili non ancora del tutto affidabili come Musah e Jashari.

Rabiot è un giocatore imprescindibile per questa squadra; in qualsiasi ruolo verrà schierato, dovrà continuare a fare la differenza come sta già facendo. La stagione del Milan passerà - anche - dai suoi piedi e dal suo rendimento.