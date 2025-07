Milan, prima amichevole a Milanello in programma sabato mattina

Continua la preparazione rossonera. La prima amichevole del nuovo Milan di Massimiliano Allegri è prevista per sabato 12 luglio, a Milanello.

Continua la preparazione estiva a Milanello agli ordini di Max Allegri in vista della prossima stagione. I giocatori, da programma, sono impegnati tutti i giorni per una doppia seduta di allenamento.

Come si può leggere sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, a breve arriverà anche la prima amichevole, un banco di prova utile per valutare la condizione del gruppo e raccogliere indicazioni preziose in funzione del prosieguo della preparazione.