Milan, ecco chi può tirare i calci di rigore con Giroud squalificato

Nel caso in cui sia Pulisic che Theo Hernandez non fossero in campo, altri due possibili rigoristi sarebbero Noah Okafor, 4 su 4 in carriera, e l'ex Fiorentina Luka Jovic, 5 su 6 in carriera. Più indietro nelle gerarchie Tijjani Reijnders con soli 2 rigori segnati in carriera.