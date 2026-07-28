Possesso palla, pressione alta e qualche rischio: così Amorim ha già trasformato il Milan

La cessione di Rafael Leao resta uno dei temi più caldi di questa sessione di mercato rossonera e ognuno prova a immaginare la strategia migliore per gestirla. Anche Carlo Pellegatti, sul proprio canale YouTube, ha voluto dire la sua.

Secondo il giornalista, il Milan avrebbe bisogno soprattutto di liquidità immediata dalla cessione di Leão più che di formule come il diritto di riscatto, che rimanderebbero l'incasso ad un futuro imprecisato e rischierebbero di far ritrovare il giocatore nuovamente a Milanello dopo pochi mesi. Il rischio inoltre, in questo scenario, è che i club turchi interessati al portoghese (consapevoli delle necessità economiche rossonere) possano sfruttare questa posizione di debolezza per trattare al ribasso.

Da qui il consiglio di Pellegatti: per non farsi dettare le condizioni, il Milan dovrebbe puntare con decisione su Mastantuono, mandando così un messaggio chiaro proprio a quei club turchi che vorrebbero approfittare della situazione:

"Per Leao leggiamo diritto di riscatto. Il Milan vuole soldi, soldi freschi e cedere il giocatore. Altro che diritto di riscatto con la possibilità di averlo il prossimo anno ancora qui. Allora per non essere anche presi un po' per la gola dai club turchi che sanno che il Milan ha bisogno di questi soldi per nuovi investimenti, allora sapete cosa farei? Andrei su Mastantuono e do un messaggio ai club turchi dicendo loro: "Signori, io la mia campagna l'ho fatta investendo 100 milioni, investendo su Diawara, investendo su Masantuono, che può essere tutto o niente, però è sempre un giocatore che è andato al Real Madrid, un giocatore che volevano tutti quando era in Argentina". Quindi ecco perché spero che potrebbe essere una soluzione”.

L'idea è quella di dimostrare forza sul mercato, magari accostando l'investimento sull'argentino a quello già fatto su Diawara, così da far capire che il Milan ha ancora margini per muoversi con autonomia senza dipendere esclusivamente dall'incasso della cessione di Leao.

Un profilo, quello di Mastantuono, che secondo il giornalista rappresenta comunque una scommessa affascinante: giocatore che, non a caso, è stato firmato dal Real Madrid e che in Argentina era seguito da tutti i grandi club europei, anche se resta, come lo stesso Pellegatti ammette, un'incognita sul piano del rendimento.

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Il classe 2007 è stato acquistato dalle Merengues per 45 milioni solamente un anno fa. A Madrid, però, l'argentino non ha trovato lo spazio necessario per sbocciare: 35 presenze totali, tra tutte le competizioni, di cui meno della metà però vissute dal primo minuto. Ha avuto la possibilità di entrare in campo, certo, ma spesso senza incidere: ecco che il riscatto altrove potrebbe essere una soluzione e il Milan, in cerca di un trequartista, potrebbe essere la sua occasione migliore.

Una suggestione, quella lanciata da Pellegatti, che si inserisce in un mercato rossonero sempre più delicato, con la cessioni che al momento continuano a condizionare ogni eventuale mossa in entrata della dirigenza.