Uno dei migliori in campo in occasione di Torino-Milan, lato rossonero, è stato senza ombra di dubbio Strahinja Pavlovic. Se non ci fosse stato il gol di Tijjani Reijnders, infatti, nessuno avrebbe messo in discussione il fatto che il difensore serbo fosse di gran lunga il migliore dei suoi. Era già successo contro il Feyenoord qualche giorno fa e in molti, in questo senso, potrebbero storcere il naso al pensiero che in due sconfitte pesanti, che hanno estromesso il Diavolo dalla Champions League e dalla possibilità di giocarsi le posizioni che contano in campionato. Ma questo è, e lo prendiamo come tale.