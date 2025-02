Milan, onorato il tifoso Mattia Minguzzi: che gesto in Trabzonspor-Besiktas

Mattia Ahmet Minguzzi era un giovanissimo tifoso del Milan, la cui vita è terminata troppo presto. Il 14enne, figlio dello chef Andrea Minguzzi, è stato aggredito da altri minorenni ad Istanbul ed è rimasto in terapia intensiva per diverso tempo. Purtroppo, però, non ce l'ha fatta. Una di quelle notizie che non vorremmo mai sentire e che provocano dolore inevitabilmente anche a chi non conosce la famiglia per la tragicità della scomparsa. Intanto nella giornata odierna, prima di Trabzonspor-Besiktas i giocatori delle due squadre hanno vestito una maglia con una sua foto.