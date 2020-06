Milan, oggi altra giornata di riposo: la ripresa è prevista per domani

MILAN NEWS – Dopo quella di ieri, oggi altra giornata di riposo concessa ai ragazzi da Stefano Pioli. La ripresa, infatti, è fissata per domani a Milanello quando i rossoneri inizieranno a preparare il match di lunedì 22 giugno in programma a Lecce.

Sempre nella giornata di domani, Zlatan Ibrahimovic sosterrà gli ultimi esami strumentali al soleo del polpaccio per capire effettivamente quando potrà tornare ad allenarsi col resto dei compagni di squadra. Lo svedese vorrebbe essere disponibile già per la trasferta in Salento, ma è più probabile un rientro contro la Roma il 28 giugno. Intanto, questa mattina ha parlato Luka Modric: ecco cosa ha rivelato sul Milan>>>

