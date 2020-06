Modric: “Mi sarei visto bene in Italia. La priorità è sempre stata il Real Madrid”

MILAN NEWS – Lunga intervista rilasciata da Luka Modric alla Gazzetta dello Sport: il croato ha parlato anche delle voci di mercato del passato, in particolare quelle che lo scorso anno lo vedevano vicinissimo a trasferirsi al Milan. “Da piccolo Boban era il mio idolo e papà mi comprò una tuta rossonera. Mi immaginavo calciatore del Milan ma è andata diversamente… e quando arrivi al Real è difficile pensare di andare altrove. Se a Madrid le cose non fossero andate bene mi sarei certamente visto bene in Serie A. Ma onestamente la priorità è sempre stata il Real Madrid”, ha rivelato il numero 10 croato.

Sul calcio italiano: “Lo seguo e sono molto dispiaciuto per il Milan. Il vero Milan manca all’Italia e all’Europa. Calciatori preferiti in Serie A? Zaniolo è un talento puro, ma mi piace molto anche Sensi. Poi Insigne, Papu Gomez, Ribery e Bennacer”.

Intanto, novità sull’arrivo di Ralf Rangnick in rossonero: CONTINUA A LEGGERE>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓