Nelle ultime ore è emersa un'indiscrezione secondo cui in casa Milan possa arrivare un innesto in società: trattasi di un ex Ferrari

In casa Milan potrebbe esserci un nuovo innesto in società e si tratterebbe di un ex nome noto della Ferrari. A darne notizia è stato il collega Alessandro Jacobone, tramite un post pubblicato sul proprio account 'X'. Secondo quanto riferito, infatti, pare che possa fare il suo ingresso nella comunicazione rossonera Luca Colajanni. Trattasi, come detto, dell'ex Head of External Relations & Communications della Scuderia Ferrari. Non solo, perché ha avuto ruoli anche in F1 e in Prirelli.