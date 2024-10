Milan, niente stangata per Reijnders: ecco la scelta del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha emesso il comunicato sull'ultima giornata di Serie A: ecco la scelta sul rosso a Tijjani Reijnders in Milan-Udinese

Era attesa la decisione del Giudice Sportivo in merito alla squalifica di Tijjani Reijnders per l'espulsione rimediata nel corso di Milan-Udinese. E alla fine l'olandese sconterà una sola giornata. Ammenda anche al club rossonero per il comportamento di un tifoso.