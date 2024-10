Milan, Liberali in gol: ma questa volta va a segno con l’Italia Under 19

(fonte: acmilan.com) Gol azzurro per Mattia Liberali, impegnato nell'amichevole dell'U19 azzurra contro il Galles. 4-3 per i gallesi il risultato finale a Sant'Arcangelo di Romagna al termine di un match pieno di ribaltamenti. Tra i rossoneri, impiegato nella ripresa e in gol al 48' per l'1-1 Mattia Liberali, titolare invece Emanuele Sala. Non hanno preso parte alla sfida Diego Sia e Vittorio Magni. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – In rossonero a costo zero uno dei top in Europa >>>