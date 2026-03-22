Il Milan lo ha lasciato partire in estate (qui i ricordi di Liberali sul Milan) senza nessuna prelazione su un possibile acquisto per il futuro ed è davvero un peccato. La sua gestione dello scorso anno (un pingpong senza senso tra prima squadra, Milan Futuro e Primavera) ha influito negativamente sull'esperienza rossonera di un talento che già si vedeva che avrebbe meritato più spazio e fiducia con il Diavolo. Che peccato davvero.