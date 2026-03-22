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Milan, guarda Liberali: gol favoloso e netta crescita in Serie B. Gestione senza senso. Ora è un rimpianto

Milan, Liberali è già un rimpianto: gol spettacolare e numeri di classe col Catanzaro. La gestione ...
L'ex talento del Milan Primavera Mattia Liberali sta brillando in Serie B. Nel 2026 è diventato un pilastro del Catanzaro e un rimpianto dei rossoneri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Catanzaro ha perso contro il Cesena, ma nel primo tempo è stato Liberali a mettere a ferro e a fuoco la difesa romagnola. Un gol formidabile partendo dalla destra, sombrero e poi tiro a battere il portiere avversario. Questo preceduto da due altre giocate dalla classe sopraffina. Nella ripresa sale il Cesena che rimonta e vince la partita. Ecco tutte gli highlights della partita da 'DAZN' con le azioni straordinarie di Liberali.

Ex Milan, Liberali splende col Catanzaro

Null'ultimo aggiornamento del sito transfermarkt.it presenti anche i dati sui giovanissimi della Serie B: salgono di valore il giovane Cissé comprato a gennaio dal Milan e purtroppo ai box per infortunio. Al momento vale 7 milioni. In salita anche il valore dello stesso Liberali ex talento del Milan. Il classe 2007 oggi ha un valore di 7 milioni di euro. Al momento in Serie B ha segnato 3 gol con 3 assist in 18 partite, ma è salito nettamente dall'inizio del 2026 diventando titolarissimo del Catanzaro.

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Il Milan lo ha lasciato partire in estate (qui i ricordi di Liberali sul Milan) senza nessuna prelazione su un possibile acquisto per il futuro ed è davvero un peccato. La sua gestione dello scorso anno (un pingpong senza senso tra prima squadra, Milan Futuro e Primavera) ha influito negativamente sull'esperienza rossonera di un talento che già si vedeva che avrebbe meritato più spazio e fiducia con il Diavolo. Che peccato davvero.

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