Per vincere bisogna giocare a 4! Analisi Milan-Torino 3-2

Un primo tempo non brillantissimo per i rossoneri in Milan-Torino 3-2, ma un secondo tempo decisamente migliore con due gol segnati in pochi minuti. A cambiare è stato il modulo, ma non solo. I rossoneri di Massimiliano Allegri sono passati a quattro in difesa, ma soprattutto hanno iniziato a portare su tanti uomini e hanno messo un terzino vero. Zachary Athekame è stato decisivo: lo svizzero classe 2004 è l'unico vero terzino che ha il Milan ed è questo forse il vero motivo per cui i rossoneri non hanno mai giocato con questo schieramento. Tuttavia, i dati dicono che tutte le grandi squadre giocano a quattro dietro in Europa e, dunque, bisogna andare verso questo cambiamento. Forse, però, non da subito: con il Napoli, probabilmente, vedremo ancora il 3-5-2. Nella video analisi con il nostro match analyst Davide Flore capiamo il perché. La trovate qui sotto: lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi al canale attivando la campanella!