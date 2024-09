Milan, Leao delude anche in Nazionale: ora lo bocciano persino in patria

Ieri sera, il Portogallo ha esordito nella Nations League contro la Croazia, conquistando una vittoria per 2-1 grazie ai gol di Diogo Dalot e Cristiano Ronaldo, che ha raggiunto il traguardo dei 900 gol in carriera. Nonostante il vivace ambiente dello stadio Da Luz di Lisbona e le aspettative elevate, Rafael Leao ha deluso, anche se Roberto Martinez lo aveva scelto come titolare.