Milan, Jovic e un finale da vice Gimenez? Ecco due validi motivi

Non solo, perché c'è un secondo aspetto interessante e spesso sottovalutato. In questo momento il vice Santiago Gimenez risponde al nome di Tammy Abraham, che come Luka Jovic lascerà al termine della stagione. Con una piccola differenza: il primo tornerà alla Roma, siccome è in prestito, il secondo è del Milan e tanto vale valorizzarlo fino all'ultimo. Tanto vale fargli guadagnare lo stipendio che percepisce. Se il rendimento è questo, e l'inglese non sembra così tanto più performante del suo collega serbo, allora forse è il caso di fare un ragionamento sulla gerarchia dei centravanti. Chissà che l'ex Real Madrid non possa diventare un'arma in più ... LEGGI ANCHE: Milan-Paratici, accordo verbale! Di Marzio: "I tempi per l'annuncio ufficiale"