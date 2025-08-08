Milan, Jashari è pronto? La sfida con Ederson è un segnale chiaro

Il Bruges riuscì ad eliminare un'Atalanta nettamente favorita in quella doppia sfida e grande merito va anche alle due prove di Jashari contro il centrocampo della Dea. Non era uno scontro facile per lo svizzero, visto che Ederson è tutt'ora considerato come uno dei centrocampisti più forti della Serie A. Certo, due partite non fanno una prova determinante, sicuramente, ma dimostrano chiaramente come Jashari sia in grado di duellare senza problemi con un centrocampista del calibro di Ederson, che ha qualità che difficilmente si trovano in Serie A. Sarà il campo a parlare, visto che Jashari dovrà comunque adattarsi a un calcio diverso, ma la prova in Champions League contro l'Atalanta è un chiaro segnale positivo.