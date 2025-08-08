Pianeta Milan
Milan, Jashari è pronto? La sfida con Ederson è un segnale chiaro

Milan, Jashari contro Ederson! Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato la doppia partita di Champions League tra Bruges e Atalanta
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Milan, Jashari è ufficialmente un nuovo centrocampista rossonero. Dopo una lunghissima trattativa con il Bruges (durata mesi), lo svizzero va a rinforzare il reparto di Max Allegri. Molti si chiedono se davvero sia pronto dato che arriva dal campionato belga e con lo spettro della delusione De Ketelaere, trequartista che arrivò sempre dal club belga e che deluse nella sua unica stagione in rossonero. Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato le sue prestazioni in Champions League contro l'Atalanta e contro Ederson. Ecco cosa abbiamo scoperto.

Milan, Jashari: i numeri contro Ederson sono chiari! In Champions ...

Andiamo a vedere i numeri e le statistiche grazie 'SofaScore' e 'Opta' per PianetaMilan. Nelle due sfide di playoff tra Atalanta e Bruges, Jashari ed Ederson sono rimasti in campo praticamente sempre. Per lo svizzero 3 passaggi chiave, due dribbling riusciti su tre, 5 passaggi lunghi completati, 10 palloni recuperati e 6 duello vinti su 9. Per Ederson un passaggio chiave, 2 dribbling su tre, un passaggio lungo, 10 palloni recuperati e tre duelli vinti su 9. Come possiamo vedere dalla heatmap, Jashari ed Ederson si sono scontrati molto nelle due sfide di Champions League.

Modric: "Milan club speciale. Si percepisce. Leao top player. Il derby ..."

Il Bruges riuscì ad eliminare un'Atalanta nettamente favorita in quella doppia sfida e grande merito va anche alle due prove di Jashari contro il centrocampo della Dea. Non era uno scontro facile per lo svizzero, visto che Ederson è tutt'ora considerato come uno dei centrocampisti più forti della Serie A. Certo, due partite non fanno una prova determinante, sicuramente, ma dimostrano chiaramente come Jashari sia in grado di duellare senza problemi con un centrocampista del calibro di Ederson, che ha qualità che difficilmente si trovano in Serie A. Sarà il campo a parlare, visto che Jashari dovrà comunque adattarsi a un calcio diverso, ma la prova in Champions League contro l'Atalanta è un chiaro segnale positivo.

 

