Milan, intervento riuscito per Maignan: resterà fuori per circa due mesi

Secondo Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, l'intervento al polso di Maignan è riuscito perfettamente: ecco i tempi di recupero

Non arrivano buone notizie per il Milan. Nella giornata di oggi, Mike Maignan è stato sottoposto ad un intervento chirurgico al polso sinistro. I rossoneri, per correre ai ripari considerata anche l'indisponibilità di Plizzari, hanno subito virato su Antonio Mirante, rimasto svincolato dopo la sua esperienza con la Roma. Secondo quanto riferisce Manuele Baiocchini, inviato sul Milan di Sky Sport, l'operazione è andata a buon fine. I tempi di recupero, però, sono lunghi. Maignan, infatti, resterà lontano dai campi di gioco per circa due mesi e potrebbe far ritorno in occasione della partita contro il Napoli del 22 dicembre. Intanto Giroud ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del 'The Guardian'.