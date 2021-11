Milan-Inter: Ibrahimovic, Kessie e Kjaer riposati per il derby

Pioli, tecnico del Milan, non ha schierato dal primo minuto contro il Porto Ibrahimovic, Kessie e Kjaer. Saranno titolari nel derby

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan , dopo aver pareggiato 1 a 1 contro il Porto, è pronto a preparare la sfida contro l'Inter. Pioli ha ribadito di essersi concentrato esclusivamente sulla Champions League, ma è chiaro che alcune scelte di formazione sono state indirizzate anche alla stracittadina. Innanzitutto ci sarà sicuramente Davide Calabria, che ieri è stato vittima di un giramento di testa ed è stato tenuto fuori nella ripresa in via precauzionale.

Inoltre torneranno dal primo minuto Zlatan Ibrahimovic, Franck Kessie e Simon Kjaer. I primi due sono entrati nella ripresa, mentre il terzo è rimasto per 90 minuti in panchina. Tutti i tre i giocatori sono riposati per affrontare al meglio la sfida contro l'Inter. In casa rossonera c'è comunque il problema di sostituire lo squalificato Theo Hernandez, essendo Ballo-Toure ancora out per i problemi alla caviglia. A questo punto l'unica soluzione potrebbe essere quella di schierare Kalulu a sinistra. Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un giocatore del Real Madrid. Ecco chi è.