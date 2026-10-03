La sosta prolungata per le Nazionali entra nel vivo e mette in prima pagina i calciatori del Milan, grandi protagonisti della terza giornata della fase a gironi della Nations League 2026-2027. Gli impegni del venerdì hanno visto ben quattro rossoneri sotto i riflettori nel Gruppo 1 della Lega A, equamente divisi tra la supersfida dello Stade de France e il match di Liegi. Il bilancio complessivo della truppa di Rúben Amorim tra Francia, Italia e Belgio si rivela estremamente interessante, mentre l'agenda di oggi, sabato 3 ottobre 2026, proietta immediatamente sul terreno di gioco altre due pedine fondamentali del mosaico milanista: Luka Modrić e Ardon Jashari.

Il venerdì delle Nazionali: Maignan e Rabiot fermano l'Italia, gioia van Bommel

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L'agenda del sabato: Modrić sfida l'Inghilterra, Jashari cerca conferme

Orario del match Partita e competizione Stadio e località Giocatore del Milan coinvolto Ore 18:00 Croazia-Inghilterra (Lega A, Gruppo 3) Stadion Rujevica (Fiume) Luka Modrić (Titolare designato) Ore 20:45 Svizzera-Slovenia (Lega B, Gruppo 1) Thermoplan Arena (Lucerna) Ardon Jashari (In odore di conferma)

Ieri sera, sul prestigioso prato di Parigi-Saint Denis, la Francia del nuovo Commissario Tecnicoha impattato sull'1-1 contro l'Italia guidata da. Nelle file dei Bleus, sia il portiere Mike Maignan sia il centrocampista Adrien Rabiot sono rimasti in campo per tutti i 90' minuti, recitando un ruolo da assoluti protagonisti: Maignan ha sventato in avvio un gol fatto su Moise Kean,a un quarto d'ora dalla fine da un miracolo prodigioso dell'ex rossonero Gianluigi Donnarumma.In contemporanea, allo stadio Maurice Dufrasne di Liegi, il Belgio dell'amatissimo ex mediano milanistaha letteralmente demolito la Turchia di Vincenzo Montella con un perentorio 3-0. In casa rossonera il match ha regalato un turno di riposo forzato: l'esterno Diego Moreira è rimasto ai box per squalifica, mentre il difensore Koni De Winter ha assistito all'intera sfida dalla panchina.Il programma della Nations League non concede tregua e sposta i riflettori sui match in calendario nella giornata di oggi. Di seguito viene proposto lo specchio dei due appuntamenti chiave che vedranno coinvolti i centrocampisti del Diavolo:

Alle ore 18:00 fari puntati su Fiume per il big match tra la Croazia e l'Inghilterra. Fin dal primo minuto è atteso il rientro in cabina di regia del capitano rossonero Luka Modrić, voglioso di trascinare i suoi in uno scontro diretto cruciale per le sorti del girone. In serata, alle 20:45, la Svizzera ospiterà la Slovenia a Lucerna. Dopo la sontuosa prestazione sfornata sul difficile campo della Scozia, il mediano rossonero Ardon Jashari viaggia spedito verso la meritata conferma dal primo minuto al centro della diga elvetica, pronto a mandare un chiaro messaggio di affidabilità anche ad Amorim in vista della ripresa del campionato.