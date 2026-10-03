Il resoconto dei rossoneri in Nations League: il pari tra Francia e Italia e la guida ai match di stasera con Luka Modrić e Ardon Jashari sicuri protagonisti
Milan, guarda Modrić: gol e grande prestazione con la Croazia | Video
La sosta prolungata per le Nazionali entra nel vivo e mette in prima pagina i calciatori del Milan, grandi protagonisti della terza giornata della fase a gironi della Nations League 2026-2027. Gli impegni del venerdì hanno visto ben quattro rossoneri sotto i riflettori nel Gruppo 1 della Lega A, equamente divisi tra la supersfida dello Stade de France e il match di Liegi. Il bilancio complessivo della truppa di Rúben Amorim tra Francia, Italia e Belgio si rivela estremamente interessante, mentre l'agenda di oggi, sabato 3 ottobre 2026, proietta immediatamente sul terreno di gioco altre due pedine fondamentali del mosaico milanista: Luka Modrić e Ardon Jashari.
Il venerdì delle Nazionali: Maignan e Rabiot fermano l'Italia, gioia van BommelIeri sera, sul prestigioso prato di Parigi-Saint Denis, la Francia del nuovo Commissario Tecnico Zinédine Zidane ha impattato sull'1-1 contro l'Italia guidata da Roberto Mancini. Nelle file dei Bleus, sia il portiere Mike Maignan sia il centrocampista Adrien Rabiot sono rimasti in campo per tutti i 90' minuti, recitando un ruolo da assoluti protagonisti: Maignan ha sventato in avvio un gol fatto su Moise Kean, mentre Rabiot si è visto negare la gioia della rete a un quarto d'ora dalla fine da un miracolo prodigioso dell'ex rossonero Gianluigi Donnarumma.
L'agenda del sabato: Modrić sfida l'Inghilterra, Jashari cerca confermeIl programma della Nations League non concede tregua e sposta i riflettori sui match in calendario nella giornata di oggi. Di seguito viene proposto lo specchio dei due appuntamenti chiave che vedranno coinvolti i centrocampisti del Diavolo:
|Orario del match
|Partita e competizione
|Stadio e località
|Giocatore del Milan coinvolto
|Ore 18:00
|Croazia-Inghilterra (Lega A, Gruppo 3)
|Stadion Rujevica (Fiume)
|Luka Modrić (Titolare designato)
|Ore 20:45
|Svizzera-Slovenia (Lega B, Gruppo 1)
|Thermoplan Arena (Lucerna)
|Ardon Jashari (In odore di conferma)
Alle ore 18:00 fari puntati su Fiume per il big match tra la Croazia e l'Inghilterra. Fin dal primo minuto è atteso il rientro in cabina di regia del capitano rossonero Luka Modrić, voglioso di trascinare i suoi in uno scontro diretto cruciale per le sorti del girone. In serata, alle 20:45, la Svizzera ospiterà la Slovenia a Lucerna. Dopo la sontuosa prestazione sfornata sul difficile campo della Scozia, il mediano rossonero Ardon Jashari viaggia spedito verso la meritata conferma dal primo minuto al centro della diga elvetica, pronto a mandare un chiaro messaggio di affidabilità anche ad Amorim in vista della ripresa del campionato.
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