Milan, Ibrahimovic convocato dalla Svezia per le qualificazioni ai Mondiali

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è stato convocato dalla Svezia per le partite contro Georgia e Spagna

Zlatan Ibrahimovic torna nuovamente in Nazionale. Il commissario tecnico della Svezia Andersson, infatti, ha convocato l'attaccante del Milan per le partite di qualificazione ai Mondiali contro Georgia e Spagna. Ricordiamo che Ibrahimovic era stato convocato già nella scorsa sosta per le nazionali, ma Zlatan aveva preferito rimanere a Milano per recuperare dall'infortunio. Ecco l'elenco completo.