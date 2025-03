Milan, Florenzi compie 34 anni: gli auguri del club rossonero a ‘Spizzi’

(fonte: acmilan.com) È il giorno del compleanno, sono giorni di sollievo. Alessandro Florenzi spegne 34 candeline poco dopo essere tornato a disposizione. Il terzino rossonero era fermo dalla scorsa estate, impegnato nel recupero per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la riparazione del menisco laterale del ginocchio destro operato a inizio agosto a stagione appena iniziata. A Lecce la convocazione, prima l'abbraccio dei compagni e Mister Conceição a Milanello, in attesa di riscendere in campo in gare ufficiali. Al Milan dal 2021, finora Florenzi ha totalizzato 76 presenze, 3 gol e 7 assist, vincendo lo Scudetto 2022 e la Supercoppa Italiana 2025. Auguri Ale!