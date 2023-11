Milan-Fiorentina, Pioli in casa contro la Viola non sbaglia: i precedenti

I rossoneri sono chiamati a reagire dopo il periodo complicato passato prima della sosta e i tifosi sperano che questa pausa abbia riportato serenità, energie ed entusiasmo. Pioli non vede la sua squadra vincere in campionato dal 7 ottobre, quando grazie al gol di Pulisic nel finale conquistò tre punti in casa del Genoa, da lì 2 punti in quattro partite. LEGGI ANCHE: Milan in emergenza totale, rotto anche Okafor: le sue condizioni >>>