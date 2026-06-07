L'annuncio di Zlatan Ibrahimovic manda su tutte le furie i tifosi del Milan: ecco cosa ha pubblicato sui social
I tifosi del Milan lo hanno amato alla follia da giocatore, ma nei nuovi panni da dirigente, Zlatan Ibrahimovic non è ancora riuscito a riconfermarsi. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nell'estete del 2023, chiudendo il sipario su 24 anni di carriera, l'ex calciatore svedese ha assunto il ruolo di Senior Advisor di RedBird, il fondo americano proprietario del club rossonero guidato da Gerry Cardinale. In questa fase di profonda ricostruzione, Ibra si sta muovendo in prima linea per ricomporre l'organigramma societario. A quattordici giorni dal licenziamento in massa di Allegri, Tare, Furlani e Moncada, però, non è ancora stato trovato l'accordo con nessun sostituto. In questo senso, il contenuto pubblicato sui canali social dell'ex giocatore, non fa altro che alimentare il malcontento di un popolo già inferocito.
Ibrahimovic ha postato un video ironico su X e su Instagram, accompagnato dalla descrizione: "People say I have a big ego... wrong, I have 3" (Le persone pensano che io abbia un grande ego... si sbagliano, ne ho tre). Il filmato ritrae tre versioni dell'ex calciatore svedese che dialogano tra di loro: un chiaro riferimento al grande egocentrismo che lo caratterizza da sempre. Un messaggio che, ovviamente, non ha nulla a che vedere con il Milan. Si tratta soltanto dell'ennesima pubblicità alla sua partecipazione ai Mondiali in veste di telecronista. I tifosi rossoneri si sono catapultati in massa nei commenti: ecco, di seguto, alcune reazioni originali raccolte dalla nostra redazione.