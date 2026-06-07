I tifosi del Milan lo hanno amato alla follia da giocatore, ma nei nuovi panni da dirigente, Zlatan Ibrahimovic non è ancora riuscito a riconfermarsi. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nell'estete del 2023, chiudendo il sipario su 24 anni di carriera, l'ex calciatore svedese ha assunto il ruolo di Senior Advisor di RedBird, il fondo americano proprietario del club rossonero guidato da Gerry Cardinale. In questa fase di profonda ricostruzione, Ibra si sta muovendo in prima linea per ricomporre l'organigramma societario. A quattordici giorni dal licenziamento in massa di Allegri, Tare, Furlani e Moncada, però, non è ancora stato trovato l'accordo con nessun sostituto. In questo senso, il contenuto pubblicato sui canali social dell'ex giocatore, non fa altro che alimentare il malcontento di un popolo già inferocito.